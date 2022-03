Russia, vietata l'esportazione di oltre 10mila dollari in contanti a persona

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto su "misure aggiuntive di natura economica per garantire la stabilità finanziaria". Il decreto, in particolare, prevede il divieto, a partire dal 2 marzo, di portare fuori dal paese contanti esteri per un importo superiore a 10 mila dollari a persona.

"Vietare, a partire dal 2 marzo 2022, l'esportazione dalla Federazione Russa di contanti in valuta estera e (o) strumenti monetari in valuta estera per un importo superiore all'equivalente di 10 mila dollari e calcolato al tasso di cambio ufficiale della Banca Centrale della Federazione Russa stabilito nella data di esportazione", si legge nel decreto.

In precedenza, per l'esportazione di oltre 10 mila dollari in contanti dalla Russia, l’importo eccedente doveva essere dichiarato. Inoltre, dal 2 marzo è stata istituita una procedura speciale per le transazioni relative a azioni e immobili con soggetti stranieri provenienti da paesi considerati “ostili”. Il presidente russo ha inoltre ordinato di non estendere alla Banca centrale russa nuove restrizioni sulle transazioni con persone straniere e valuta estera.