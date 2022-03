Quando Google propose il collegamento gratuito alla rete dal bagno di casa propria

Le storie, come i piatti, a base di pesce, anche quello di aprile, sono moltissime. Non si hanno certezze sull’origine degli scherzi del 1° aprile, ma la tradizione vuole che l’usanza sia nata a Firenze dove, in quel giorno, venivano inviati dei fiorentini in una data piazza per comprare dei pesci che però non esistevano se non raffigurati.

Alcune fonti fanno risalire la tradizione all’antico Egitto, ai tempi di Marco Antonio e Cleopatra quando, in una gara di pesca, Marco Antonio avrebbe voluto vincere facendosi attaccare all’amo un grande pesce e Cleopatra, per non concedergli questa soddisfazione, lo avrebbe fatto sostituire con uno piccolo.

Sono moltissimi nella storia, recente e passata, gli scherzi fatti ai danni di un ampio pubblico, a partire da quello, celeberrimo, architettato dal regista Orson Welles che però, per un disguido tecnico non fu attuato il 1° aprile, ma il 30 ottobre.

Radiocronaca dello sbarco dei marziani

Era il 1938: strade piene di persone, caos. I centralini delle stazioni di polizia e dei giornali invase da centinaia di telefonate. Qualcuno tirò fuori la maschera antigas e qualcun altro assicurò di aver visto dei marziani!

Orson Welles aveva appena progettato uno speciale programma radiofonico: “La Guerra dei Mondi”, dove aveva fatto la radiocronaca dello sbarco alieno sulla Terra. In molti gli credettero e si fecero prendere dal panico!