Quando la "tigre inflazione" esce dalla gabbia: "E' la fine dell'iperglobalizzazione"

La conferma da parte dell’Istat in merito all’aumento record dell’inflazione, con dati che non si vedevano dal 1991, allarma – e non poco - gli italiani.

Gabriele Pinosa, analista di mercati finanziari e presidente della GoSpa Consulting, in qualche modo ce l’aspettavamo ma leggere il dato nero su bianco (un balzo di quasi il 7 per cento), è stato doloroso. Da quanto era nell’aria?

Da diversi anni, almeno un decennio. Non dipende certo esclusivamente dalla guerra Russia – Ucraina o dai due anni di pandemia. Sono gli “incidenti di percorso” che capitano nella Storia della economia, ma che si innestano in una strada che era già stata segnata decenni fa, all’indomani della caduta del Muro di Berlino. Ci sono stati per troppo tempo diversi elementi che si sono sommati tra loro e che continueranno a dare i loro effetti sulle tasche di quasi tutti i cittadini.

Ma esattamente cosa è l’inflazione?

Le rispondo prima con una frase del compianto Ugo Tognazzi: “E' come aver tanti soldi in tasca e essere poveri”. In parole semplici, è la perdita del potere di acquisto del denaro. Non sempre è un fenomeno negativo, se si attesta entro una certa cifra, basti pensare che le Banche Centrali hanno sempre avuto come target il contenimento della crescita dell’inflazione entro il 2 %: in quel caso si traduce in una forte crescita della economia e in un aumento costante della domanda.

E allora quando è che diventa preoccupante?

Le rispondo con un esempio noto nel mondo dell’Economia: l’inflazione è come una tigre. Fino a che la contieni in gabbia, la gestisci. Ma quando esce, il danno diventa serio.

La tigre “inflazione” è allora uscita dalla gabbia?

Sì. Anche qui le faccio un altro esempio che fa capire bene: immagini di spremere il ketchup da una bottiglia. A volte si blocca, non esce niente. Poi esplode tutto assieme e strasborda. Il collo di bottiglia non tiene più, in un certo senso la stretta finale è stata data dalla combinazione pandemia più guerra tra Russia e Ucraina. In tempi di pandemia i Governi di molti Paesi hanno messo in atto una serie di stimoli e sgravi fiscali per uscire dal pantano che si stava creando, parlo di incentivi, assegni famigliari e non solo. In questo modo si è creata ancora più domanda ma, di contro, l’offerta ha arrancato. Anche questo ha pesato al far uscire il famoso “ketchup” che ha inondato il piatto. Il conflitto russo – ucraino ha dato la spinta finale. Ma sono, appunto, incidenti di un percorso costellato di tanti pianeti che si sono allineati.

Diverse concause, per questo parliamo di elementi congiunturali? E per quanto tempo?

Sì. Fermo restando che nessuno ha il potere di prevedere con esattezza il futuro, credo che ci vorranno almeno 24/ 36 mesi per tornare a veder scendere l’inflazione. Gli anni venti di questo secolo saranno ricordati per questa crisi economica e per gli strumenti messi in atto per uscirne.

Combatteremo quindi con l’inflazione così alta a lungo. Ma quali sono questi famosi elementi congiunturali?

Sono sostanzialmente cinque. Il primo riguarda la fine dall’iperglobalizzazione, un elemento di cui dobbiamo prendere atto. La delocalizzazione non funziona più, ha manifestato i propri limiti in maniera definitiva in questi ultimi due anni. Non penso che torneremo ad una economia autarchica, ma si tornerà ad avvicinare il più possibile la produzione di materie prime e semilavorati. Bisognerà accorciare le filiere delle forniture.

Il secondo e il terzo?

Uno è la transazione energetica. Passare dalle fonti fossili a quelle di energia rinnovabile ha un costo elevato, oltre che dei tempi tecnici. Il recente Cop26 ci aveva messo in guardia in merito a questo. La guerra ha fondamentalmente accentuato il processo e, come ha detto il ministro Cingolani nel 2021, “La transazione non è un pasto gratis”. Il terzo elemento si aggancia a questo: lo sconvolgimento climatico (che porta con sé quello geopolitico). Un esempio: maggiore siccità uguale maggiori problemi nella produzione agricola uguale problemi per la fornitura fino ai nostri supermercati. Si alza il costo delle materie prime anche qui e, con esse, dei semilavorati.

Gli ultimi due elementi congiunturali che ci stanno facendo esplodere tra le mani questa inflazione?

L’arrivo di nuovi grandi attori di consumatori globali: India e Cina. Paesi in cui sta aumentando il cosiddetto ceto medio e, con esso, i consumi di beni non primari. Se anche solo un terzo di loro volesse avere, ipotizziamo, il cellulare ultimo grido, il computer o il servizio diretto a casa di quello che ordina online, immaginiamo la domanda quanto influirà sull’offerta e, quindi, sulla produzione.

Il quinto, ma non ultimo, è quel gioco particolare che vede nell’inflazione la soluzione a parte del debito pubblico su cui siede ogni singolo Paese. Tutto il mondo siede su una montagna di debiti. Chi la pagherà? Non si sa. Ma una soluzione potrebbe essere quella in cui nel sistema economico l’inflazione erode il debito tramite la cosiddetta repressione finanziaria.

Mi faccia un esempio per capire meglio…

Ipotizziamo che lei mi presta mille euro con la condizione che tra un anno gliene dovrò dare indietro 1100. Ma da qui a un anno l’inflazione correrà più del debito che ho con lei. Quando le ridarò indietro quei 1100, i cento euro di interessi avranno meno valore di spesa rispetto a quando me li ha prestati lei, ci compra meno cose.

C’è chi fa paralleli con la crisi energetica degli anni settanta, chi parla di razionamento. Lei che ne pensa?

Possiamo usare la parola stagflazione come negli anni settanta? Direi di sì. Ma questo è un periodo profondamente diverso in termini di beni e consumi, non possiamo fare un paragone con una società in cui siamo abituati a ricevere adesso per domani un bene ordinandolo online e prodotto a decine di migliaia di chilometri. Abbiamo abitudini e stili di vita troppo diversi rispetto a quasi 50 anni fa. Ma il “razionamento” sì, in qualche modo ci sarà. Per pagare le bollette (che hanno visto raddoppiare nell’ultimo anno), necessariamente gli italiani dovranno tagliare su altro. Da mangiare ne avremo, magari pagandolo un po’ di più. I generi alimentari temo diventeranno più un problema per Paesi come l’Egitto (che dipende in grandissima parte dall’importazione del grano russo o ucraino) o altri in via di sviluppo. Se la crisi colpisce i beni alimentari di quei Paesi possiamo aspettarci rivolte con ricadute sull’equilibrio geopolitico internazionale.

Provando a vedere oltre il dato preoccupante attuale, in qualche modo potremo assistere alla nascita di un nuovo modo di pensare e fare l’economia?

Sì, direi di sì. Il fatto che si sia data “per morta” l’inflazione per tutti questi anni, dal 1996, non è stato un bene, vista l’esplosione che poi è avvenuta. L’iperglobalizzazione non avrebbe potuto resistere ancora. Si prefigurano nuove modalità, alle fine di questo percorso.