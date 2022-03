Volo riuscito per il razzo New Shepard: altri 6 "turisti" sperimentano lo Spazio

Si è concluso con successo il quarto volo suborbitale con equipaggio per la capsula New Shepard di Blue Origin che, decollata dal Launch Site One in Texas, ha portato oltre il confine dell'atmosfera altri sei passeggeri.

Durante il volo, durato complessivamente circa 10 minuti, l'equipaggio ha raggiunto la quota di 100 chilometri di altitudine (oltre la Linea di Kármán convenzionalmente ritenuta il confine tra Spazio e atmosfera) e ha potuto sperimentare per 3 minuti l'assenza di gravità.

"Non ci sono parole che possano descrivere quello che si prova", ha detto subito dopo l'atterraggio Gary Lai, l'architetto capo del razzo New Shepard anche lui oggi a bordo: "bisogna viverlo". L'assenza di peso e poi l'accelerazione al momento del rientro a Terra "mi hanno dato sensazioni intense e ho provato un po' di vertigine", ha aggiunto.

Questa nuova missione, chiamata NS-20, ha condotto nello Spazio l'ex CEO di Party America Marty Allen, Marc Hagle, amministratore delegato della società di sviluppo immobiliare Tricor International, e sua moglie Sharon, Jim Kitchen, professore dell'Università della Carolina del Nord, il dottor George Nield, ex capo dell'ufficio spaziale commerciale della FAA e Gary Lai, l'architetto del razzo di Blue Origin.

Sono così arrivate a 20 le persone trasportate nello Spazio dalla compagnia di Bezos. L'anno scorso il fondatore di Amazon, ha dichiarato che Blue Origin ha venduto biglietti per un valore di quasi 100 milioni di dollari a futuri passeggeri, tuttavia non è noto il prezzo di un posto su New Shepard.