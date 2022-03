Quattro anni fa la morte di Davide Astori. Serie A: ha rappresentato i valori di un vero capitano

Sono trascorsi quattro anni. La Fiorentina era in trasferta a Udine, e Davide Astori fu trovato senza vita nella sua camera d’albergo. Uno shock per la squadra, e per tutto il calcio italiano.

Per questo oggi sono numerosi i ricordi del capitano. A partire dalla sua squadra: la Fiorentina. Un post sui social. Zero parole. Solo la sua “sigla” #DA13 e il cuore viola.