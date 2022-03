Quirinale, Mattarella riceve i giovani neo-magistrati: "Non c'è democrazia senza toghe indipendenti"

La guerra ci fa constatare che "dove la magistratura non ha garantita una sufficiente indipendenza dagli altri poteri, la democrazia risulta incrinata, se non vanificata", e poi: i magistrati non cedano "ad autocelebrazione". Urgente la riforma del Csm, il Consiglio superiore della magistratura. Così Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con i Magistrati ordinari in tirocinio. Alla cerimonia erano presenti il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Pietro Curzio, ed il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Salvi.

Un intervento, quello del presidente davanti ai giovani neo-giudici , volto a sottolineare l'importanza dell'indipendenza dei magistrati, l'equilibrio delle decisioni evitando autocelebrazioni. Ma c'è spazio anche per sottolineare l'importanza delle toghe per il Pnnr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'invito ai giovani magistrati alla "assunzione di un impegno effettivo per realizzare gli obiettivi indicati nel Pnrr". In particolare nel processo di "modernizzazione della pubblica amministrazione", le cui "zone d'ombra", sono state messe in evidenza in particolare attraverso "l'esperienza dolorosa della pandemia", ha detto il capo dello stato.