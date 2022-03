I russi hanno bombardato la città di Izyum, a circa 120 km (75 miglia) a sud-est di Kharkiv, uccidendo sei adulti e due bambini. La Reuters non è stata in grado di verificare le vittime, mentre il video della devastazione della cittadina è stato condiviso dall'ambasciatore dell'Ucraina in Austria Olexander Scherba.