Amnesty International: meno diritti e più conflitti negli ultimi due anni

Anche quest’anno, come ogni anno dagli anni Ottanta, Amnesty International Italia pubblica il Rapporto 2021-2022 sulla situazione dei diritti umani nel mondo.

L’edizione di quest’anno, contiene cinque panoramiche regionali e schede di approfondimento su 154 Paesi.

Ieri, presso la Stampa Estera a Roma, si è svolta la conferenza stampa della presentazione del Rapporto dalla quale è emersa la delusione generale per le false speranze riposte nel cambiamento di rotta sperato che in un momento difficile come quello della pandemia globale, avrebbe potuto spingere tutti i paesi del mondo e i potenti a puntare alla collaborazione, all’aiuto nei confronti dei paesi più poveri. Secondo il Rapporto di Amnesty International non è stato così.

La gestione della pandemia

"Gli stati ad alto reddito hanno colluso coi giganti aziendali ingannando le persone con slogan vuoti e false promesse su un'equa ripresa dalla pandemia da Covid-19, in quello che è risultato uno dei più grandi tradimenti dei nostri tempi". È quanto ha dichiarato Amnesty International in occasione del lancio della sua analisi annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo.

"Il rapido sviluppo dei vaccini contro il Covid-19 era apparso come la perfetta soluzione scientifica e aveva alimentato la speranza nella fine della pandemia per tutte e per tutti. Invece, nonostante fossero state prodotte sufficienti dosi per vaccinare tutta la popolazione mondiale entro l'anno, il 2021 si è chiuso con meno del quattro per cento della popolazione degli stati a basso reddito completamente vaccinata".

''Sui palcoscenici globali del G7, del G20 e della Cop26, i leader politici ed economici hanno dedicato scarsa attenzione alle politiche che avrebbero potuto generare un'inversione di rotta nell'accesso ai vaccini, aumentare gli investimenti nella protezione sociale e affrontare l'impatto del cambiamento climatico. I capi di Big Pharma e Big Tech ci hanno raccontato storie sulla responsabilità d'impresa. Poteva essere il momento spartiacque per la ripresa, per un cambiamento genuino e importante, per un mondo più giusto. Invece l'opportunità è andata persa e si è tornati a quel tipo di politiche che alimentano la disuguaglianza. I soci del 'Club dei ragazzi ricchi' hanno fatto promesse in pubblico che si sono rimangiati in privato'', ha commentato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

Il ruolo dei social

Le aziende proprietarie delle piattaforme social come Facebook, Instagram e Twitter sono state terreno fertile per la disinformazione, favorendo la diffusione dello scetticismo sui vaccini. Alcuni leader politici, poi, si sono comportati come super-diffusori di disinformazione, soffiando sul fuoco della sfiducia e della paura per loro obiettivi politici".

L’Africa ha pagato il conto più crudele, ha il tasso di vaccinazione più basso al mondo

"La devastazione causata in molti stati del Sud globale dalla collusione tra giganti aziendali e governi occidentali è stata preceduta dal crollo di sistemi sanitari, economici e di assistenza sociale trascurati per decenni. A pagare il conto più crudele è stato il continente africano: questo è il motivo per cui Amnesty International ha deciso di lanciare il Rapporto 2021-2022 in Sudafrica".

"Con meno dell'otto per cento della sua popolazione pienamente vaccinata alla fine del 2021 - sottolinea l'organizzazione -, l'Africa ha il tasso di vaccinazione più basso al mondo, a causa delle insufficienti forniture provenienti dallo strumento di facilitazione Covax, dal Fondo di acquisizione dei vaccini per l'Africa e dalle donazioni bilaterali. Le campagne vaccinali hanno vacillato o sono proprio fallite in stati dai sistemi sanitari già inadeguati".

In Sudafrica, secondo dati del maggio 2021, circa 750mila bambine e bambini avevano abbandonato l'istruzione, un numero tre volte superiore al periodo pre-pandemico. In Vietnam, le lavoratrici migranti hanno lamentato insufficienza alimentare e impossibilità di accedere ad altri servizi fondamentali. In Venezuela, la pandemia ha peggiorato la preesistente emergenza umanitaria: lo scorso anno il 94,5 per cento della popolazione viveva con un reddito da povertà, il 76,6 in estrema povertà.

''In molti stati, le persone già marginalizzate hanno pagato il prezzo più alto di politiche che hanno deliberatamente scelto di privilegiare i pochi.” ha commentato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. ''Il fallimento globale nella costruzione di una risposta altrettanto globale alla pandemia ha anche seminato il terreno per più grandi confitti e per una maggiore ingiustizia. Aumento della povertà, insicurezza alimentare e strumentalizzazione della pandemia da parte dei governi per reprimere il dissenso e le proteste: ecco cosa è stato piantato nel 2021, annaffiato dal nazionalismo vaccinale e fertilizzato dall'avidità degli stati più ricchi'', ha aggiunto Callamard.

La debole risposta internazionale produce instabilità e alimenta i conflitti nel mondo

"Nel 2021 nuovi e irrisolti conflitti sono scoppiati o sono proseguiti in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Israele/Territori palestinesi occupati, Libia, Myanmar e Yemen. Tutti gli attori sul terreno hanno violato il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani". Così Amnesty International parlando dei danni collaterali per le popolazioni civili, di milioni di persone sfollate, migliaia uccise, centinaia sottoposte a violenza sessuale e sistemi economici e sanitari già fragili collassati.

"Il fatto che il mondo non sia stato in grado di affrontare questo moltiplicarsi dei conflitti ha prodotto ulteriori instabilità e devastazione. Questa vergognosa mancanza d'azione, la costante paralisi degli organismi multilaterali e la mancata assunzione di responsabilità delle potenze hanno contribuito a spalancare la porta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha violato nel modo più evidente il diritto internazionale".

Libertà di stampa e di espressione

Nel 2021 - spiega Amnesty International -, in almeno 67 stati sono state introdotte nuove leggi per limitare le libertà di espressione, di associazione o di manifestazione. Almeno 36 stati degli Usa hanno approvato un'ottantina di provvedimenti per restringere la libertà di manifestazione mentre il governo del Regno Unito ha proposto una legge che penalizzerebbe gravemente la libertà di riunione pacifica, anche attraverso l'ampliamento dei poteri di polizia.

È aumentato anche il ricorso a forme nascoste di sorveglianza digitale. "In Russia - specifica l'organizzazione - il governo si è basato sul riconoscimento facciale per eseguire arresti di massa di manifestanti pacifici. In Cina le autorità hanno ordinato ai fornitori di servizi Internet di non consentire l'accesso a portali 'che mettono in pericolo la sicurezza nazionale' e hanno bloccato applicazioni in cui si discuteva di temi sensibili come lo Xinjiang e Hong Kong. Le autorità di Cuba, Eswatini, Iran, Myanmar, Niger, Senegal, Sudan e Sud Sudan hanno bloccato o limitato Internet per impedire la condivisione di informazioni e l'organizzazione di proteste".

La reaziona della popolazione: La speranza del cambiamento

"Se nel 2021 coloro che sono al potere non hanno avuto l'ambizione e l'immaginazione per affrontare una delle più gravi minacce all'umanità, lo stesso non può dirsi delle persone che avrebbero dovuto essere rappresentate da loro. Le persone sono scese in strada in Colombia dopo che il governo aveva deciso di aumentare le tasse in un momento in cui si lottava per nutrire le proprie famiglie durante la pandemia. In Russia, le manifestazioni dell'opposizione sono andate avanti nonostante gli arresti di massa e i procedimenti giudiziari. In India, i contadini hanno protestato contro le nuove leggi che li avrebbero danneggiati". È quanto ha dichiarato Amnesty International in occasione del lancio della sua analisi annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo.

"Un grande esempio di collaborazione è stato il Pegasus Project, che attraverso il coinvolgimento di oltre 80 giornalisti e con l'assistenza tecnica di Amnesty International ha rivelato come il software spia prodotto dall'azienda israeliana Nso Group sia stato usato contro capi di stato, attivisti e giornalisti in Arabia Saudita, Azerbaigian, Marocco, Ruanda e Ungheria".