Dall'inizio dell'anno uccisi 15 giornalisti. Nel 2021 più di 3 al mese

Dall’inizio dell’anno, i giornalisti uccisi sono 14. Ora questa drammatica contabilità sale a 15. Lo scorso anno i reporter morti sono stati 41.



Il posto più pericoloso resta il Messico: 7 reporter uccisi nel 2021, 5 quest’anno. A tenere la contabilità, il “barometro”, è Reporter Senza Frontiere sul proprio sito.

Un quadro per la libertà di stampa che si fa ancora più nero se si guarda anche ai numeri dei giornalisti in carcere: quasi 500 in totale (364 giornalisti e 99 “cittadini giornalisti”).



Numeri che però ora rischiano di essere stravolti dal conflitto in Ucraina. I rischi per chi lavora al fronte per documentare i combattimenti sono altissimi. Il rischio di essere uccisi. Ma altissimo anche il rischio di essere incarcerati. Come accaduto ad alcuni reporter durante le manifestazioni di queste settimane contro la guerra in Russia. Anche per questo Rsf ha deciso di aprire un centro per la libertà di stampa a Lviv, nell’area occidentale dell’Ucraina, per offrire “la migliore assistenza possibile nel seguire la guerra” ai giornalisti ucraini, e in generale a tutti i reporter.



Dall’inizio del conflitto, oltre una dozzina di loro sono stati “deliberatamente colpiti da combattenti armati e quattro di loro (2 di un giornale danese e 2 di una troupe inglese di Sky) sono rimasti feriti.

Ricordiamo che, stando all’ultimo rapporto, l’Ucraina è al 97esimo della classifica di 180 Paesi sulla libertà di stampa. La Russia al 150esimo.