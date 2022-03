Impatto della guerra in Ucraina, Patuanelli: agroalimentare in difficoltà, interventi urgenti

Il nostro Paese deve fare i conti con l’impatto della guerra in Ucraina sulla nostra economia. Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha illustrato la strada da percorrere nell’informativa al Consiglio dei ministri.

“Così come avvenuto per contrastare le drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale derivanti dal diffondersi della pandemia da COVID-19, la risposta dovrebbe concretizzarsi nell'adozione di un Energy Recovery Fund, finanziato dal debito pubblico europeo comune: è questa, a mio modo di vedere, la soluzione preferibile, forse l’unica, per fronteggiare una situazione inedita e straordinaria di vertiginoso aumento dei prezzi”, ha detto Patuanelli.

“È in discussione - ha aggiunto il ministro nell'informativa - la natura del mercato unico UE. Il potenziale proliferare di limitazioni al commercio internazionale da parte dei Paesi dell'area ex-sovietica e di alcuni dei Paesi membri della UE potrebbe compromettere non solo il mercato degli approvvigionamenti europei ma la stessa natura del mercato unico, caposaldo - finora indiscusso - della UE”.

Patuanelli, ha poi ricordato i dati del mercato agroalimentare e dell’export, sottolineando che l'Ucraina ha fornito il 3% del frumento tenero e 13% del mais.

“Tra i nostri fornitori - ha detto -, l'Ucraina, nel 2021, ha fornito il 3% delle importazioni di frumento tenero e il 13% di mais mentre la quota dell'Ungheria è, rispettivamente, del 23% e del 32%”.

“La diversificazione dei mercati di approvvigionamento - ha proseguito - è in gran parte possibile e implica il dover ricorrere, in primo luogo, ad altri Paesi europei, come ad esempio Francia e Germania per quanto riguarda il frumento tenero”.

Per il ministro altre diversificazioni vanno fatte su mais, olio di girasole, fertilizzanti, panelli di estrazione di olio di girasole.

“L’aumento generalizzato di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici - ha concluso – sta progressivamente erodendo la redditività dell’attività economica: il settore agroalimentare non riesce più a redistribuire gli aumenti lungo la filiera produttiva”.

Per il ministro “occorre posticipare l’entrata in vigore delle misure introdotte dalla Pac volte a limitare la produzione, incrementare la percentuale dei pagamenti accoppiati per le produzioni più strategiche e per le quali la Ue non è autosufficiente; consentire ai fini produttivi l’utilizzo delle superfici lasciate a riposo e di tutti i pascoli; introdurre un contributo flat “ex novo” per tutte le superfici agricole utilizzate per ammortizzare gli aumenti dei costi di produzione".

“È necessario attivare un regime di aiuto straordinario sul modello dell’emergenza Covid per autorizzare aiuti di Stato in deroga (ovvero, prorogare il regime Covid ampliando i massimali previsti) – chiede Patuanelli -, attivare un programma straordinario di ristrutturazione del debito delle imprese agricole in deroga alle norme sugli aiuti di Stato”.

Il ministro aggiunge poi che “al fine di assicurare un efficace sostegno alle aziende del settore agroalimentare, si propone di incentivare operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario delle imprese agricole, garantire una moratoria alle scadenze dei termini relativi all'indebitamento con istituti di credito o altri operatori; adottare misure per sostenere la domanda interna; sostenere il potenziamento delle produzioni nazionali e finanziare specifiche misure di sostegno alle filiere più esposte anche con la sospensione degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro”.