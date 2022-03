Ritorsione Anonymous: hackerata la filiale tedesca del colosso petrolifero russo Rosfnet

Le filiali di Rosneft all'estero non sono state colpite dalle sanzioni contro il colosso energetico russo e, per questo motivo, Anonymous ha deciso di attaccare la branca tedesca della società..

Anonymous ha reso noto un messaggio in cui ha condannato il funzionamento della società petrolifera e i rapporti dell'ex cancelliere Gerhard Schröder con Putin: “L'ex cancelliere Gerhard Schröder è il presidente del consiglio di amministrazione di Rosneft in Russia. Il capo della Rosneft Igor Ivanovich Sechin è un politico e manager russo. È stato confidente di Vladimir Putin dagli anni '90. Secondo i rapporti, nel 2003, in qualità di vice capo dell'amministrazione presidenziale, ha dato il via al procedimento legale e, infine, allo scioglimento di quella che un tempo era la più grande compagnia petrolifera, Yukos", ha riportato Anonleaks.

Intanto, in Russia, dopo Facebook e Twitter è diventato inaccessibile dalla mezzanotte anche instagram. Mosca, infatti, accusa i social network di diffondere appelli alla violenza contro i russi in merito alla guerra in Ucraina.

L'effetto collaterale avvertibile in tutta la Russia sarebbe il boom dell'utilizzo di Vpn, (Virtual private network) lo strumento per scavalcare la censura e accedere ai social interdetti. I dati arrivati in Occidente sono da fonti non russe: secondo la società di servizi Vpn Surfshark, le vendite in Russia, dal 24 febbraio, sarebbero salite del 3.500%.

Secondo dati forniti dalla società di analisi SensorTower all'emittente televisiva Cnbc, tra il 24 febbraio, giorno dell'invasione dell'Ucraina, e l'8 marzo sono stati 6 milioni i download delle app di servizi Vpn per smartphone con sistemi operativi Android e iOS, con un aumento del 1.500% rispetto ai 13 giorni precedente l'attacco.

Il Vpn, come un network privato, serve a mascherare il reale indirizzo ip dell'utente simulando una posizione geografica differente rispetto a quella effettiva. In questo modo chi naviga dalla Russia può in teoria accedere a siti e servizi altrimenti bloccati o rallentati, aggirando la censura del governo. Esistono diverse app per la creazione di Vpn, che si possono scaricare gratuitamente o a pagamento.

Serge Droz, ingegnere della sicurezza senior presso la svizzera Proton Technologies, uno dei più noti produttori di software per la creazione di Vpn, il numero di iscrizioni giornaliere al servizio è aumentato di dieci volte rispetto a prima la guerra. Tuttavia, i servizi Vpn con sede all'estero presentano un ulteriore problema per i russi: il pagamento, da quando le principali carte di credito sono state sospese nel Paese.

Il Cremlino, tuttavia, non ha bloccato l'app di messaggistica Telegram, un canale importante anche per i ministeri del governo ucraino nonché per Meduza, organizzazione giornalistica indipendente in lingua russa con sede in Lettonia, il cui sito web è bloccato in Russia.