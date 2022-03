Roaming gratuito in Unione europea per altri dieci anni

L'Europarlamento ha approvato il rinnovo del roaming senza costi aggiuntivi per altri dieci anni con 581 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni.

Il testo prevede che gli utenti di telefonia mobile che viaggiano all'interno dell'Unione possano continuare a utilizzare i loro telefoni cellulari senza costi aggiuntivi. Gli eurodeputati hanno anche approvato il divieto delle pratiche che riducono la qualità dei servizi di roaming - ad esempio il passaggio da 4G a 3G - quando si è all'estero.

I fornitori di servizi telefonici roaming saranno quindi obbligati, per la prima volta, a garantire la stessa qualità offerta dal contratto stipulato dagli utenti nel Paese di residenza. Il testo sollecita inoltre la fine dei costi aggiuntivi per le chiamate intra-Ue, attualmente fissati a 19 centesimi al minuto.

Le tariffe di roaming all'ingrosso infine, ovvero il prezzo che gli operatori si addebitano a vicenda quando i loro clienti usano reti estere, saranno limitate a 2 euro per gigabyte dal 2022 e si ridurranno progressivamente a 1 euro nel 2027. La normativa dovrà ora essere approvata formalmente dal Consiglio Ue prima di entrare in vigore.

Investimenti in 5G

Intanto il ministero per la Trasformazione digitale ha presentato due bandi di gara del Piano Italia 5G, nell'ambito di Italia digitale 2026, la strategia nazionale per l'infrastruttura fissa e mobile per portare la fibra ottica a più di 10.000 siti radiomobili esistenti e a realizzare nuovi siti radiomobili 5G in più di 2000 aree prive di investimenti da parte degli operatori di mercato.

I bandi di gara, del valore di due miliardi di euro, si aggiungono ai 3,7 miliardi stanziati per il bando Italia a 1 Giga, ai circa 600 milioni per connettere scuole, ospedali e strutture sanitarie e agli oltre 45 milioni per raggiungere le isole minori, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il 2022.