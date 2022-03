Rogozin: "Solo in rubli i contratti con l'Agenzia spaziale"

La guerra dei rubli continua. Dopo l'annuncio fatto da Putin di voler che il proprio gas sia pagato nella valuta di Mosca e non più in dollari o in euro, anche l'altro orgoglio nazionale fin dai tempi della grande Urss, lo spazio, diventa moneta di ricatto nella guerra delle sanzioni e contro-sanzioni. La notizia resa nota dall'agenzia stampa di Stato, la Tass, è che la Roscosmos vuole che i suoi soci internazionali la paghino in rubli, come annuncia il capo dell'Agenzia spaziale russa, Dmitri Rogozin: "Anche noi concluderemo i nostri accordi internazionali in rubli".

Rublo dopo rublo e asset industriale dopo asset industriale la guerra si consuma anche nello spazio. La Russia reagisce alla morsa economica messa in campo dall'Europa e dagli Stati Uniti ma, a differenza del gas, l'annuncio di Rogozin evoca immediatamente i peggiori incubi dei film di fantascienza. La dichiarazione di Rogozin affidata ad un post su Twitter all'inizio della guerra fa accapponare la pelle: “La Stazione spaziale internazionale potrebbe precipitare sulla Terra (proprio sugli Stati Uniti o in altri continenti) con una interruzione delle operazioni che la tengono in orbita, compiute dai motori di manovra del modulo russo Zvezda e delle navette russe Progress attraccate alla Stazione”.