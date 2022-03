Roma: 4 condannati e un assolto per l'aggressione a ragazzi con maglia Cinema America nel 2019

Un’ aggressione, avvenuta il 16 giugno del 2019, a danno di due ragazzi perché indossavano la maglietta del cinema America , la sala salvata dalla demolizione da una cooperativa di giovani nel cuore di Roma, a Trastevere. Per quell’episodio oggi sono arrivate quattro condanne e un'assoluzione nel processo con rito abbreviato. Il giudice monocratico ha condannato a un anno e otto mesi Matteo Vargiu, Stefano Borgese e Marco Ciurleo e a un anno e due mesi Francesco Barchielli. Assolto invece ''per non aver commesso'' il fatto Riccardo Amenta.

A gennaio scorso la procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo per i due imputati che avevano assalito i giovani e per un terzo che avrebbe loro intimato di togliere la maglietta e una pena a due anni per altri due ragazzi accusati di aver partecipato all'aggressione. I cinque, ritenuti dagli inquirenti vicini a movimenti di estrema destra, erano accusati a vario titolo, e a seconda della posizione, di lesioni e violenza in concorso e aggravate. Uno dei due ragazzi colpiti aveva riportato la frattura del naso con una prognosi di una ventina di giorni. Nel procedimento si è costituita parte civile anche l'associazione 'Piccolo America'.