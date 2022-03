Roma, il freddo uccide in strada: un altro senza dimora è morto, il quarto in pochi giorni

Un altro senza fissa dimora è morto di freddo. Tra Roma e provincia è il quarto in pochi giorni.

Stavolta è stato rinvenuto presso i giardini della Casa del Pellegrino nel complesso del Santuario della Madonna del Divino Amore a Castel di Leva. Lo riferisce l'associazione Nonna Roma: "Siamo di fronte ad una strage causata dal drastico abbassamento delle temperature e da risposte di accoglienza ancora largamente insufficienti. In pochi mesi sono notevolmente cresciuti i posti letto per i senza dimora nella Capitale preposti dal Comune ma servono soluzioni strutturali e di lungo periodo. Intanto però Roma serve fare il possibile per fermare questa strage. Torniamo a chiedere all'Assessora al Sociale Barbara Funari di aprire immediatamente le stazioni della metropolitana, allestire delle tensostrutture riscaldate o altri straordinari interventi per evitare altre morti".