Roma, precipita con l'auto da una sopraelevata: morto un 43enne

Tragedia questa mattina a Roma dove un'auto, per motivi ancora da accertare, è precipitata dallo svincolo sopraelevato di immissione alla tangenziale est, a poca distanza dal cimitero monumentale del Verano. Il 43enne che era alla guida è morto sul colpo. Per estrarre il corpo dai rottami sono intervenuti i vigili del fuoco.

La polizia locale di Roma Capitale ha cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente: l'uomo, prima di cadere nel vuoto, sarebbe finito contro il guardrail e non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il 43enne potrebbe essere stato vittima di un colpo di sonno, ma anche altre ipotesi sarebbero al vaglio. Per questo l'esame autoptico risulta fondamentale per fare luce sulla vicenda.