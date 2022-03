Axie Infinity, rubati 600 milioni di dollari (veri) dal videogioco che usa i bitcoin

Axie Infinity è uno dei videogiochi più popolari al mondo in questo momento basati su blockchain . La Blockchain è un sistema di hardware e software che non ha un controllo centralizzato ma che svolge i suoi compiti proprio perché diffuso su tanti computer regolati da molti programmi. Questo modello garantisce appunto che la blockchain (letteralmente ‘ catena di blocchi ’) si autoregolamenti garantendo la regolarità, la trasparenza e la correttezza delle operazioni che si svolgono su di essa, ma evidentemente ancora acerba sul fronte della sicurezza.

In Axie Infinity gli utenti possono acquistare i personaggi, chiamati Axie appunto, e poi allevarli facendoli crescere, anche di valore. La proprietà di ogni Axie è determinata da un NFT. Un Non Fungible Token è un certificato digitale non riproducibile, quindi univoco, che garantisce appunto la proprietà di un oggetto digitale, un file ad esempio, ad un unico soggetto. Il tutto gestito dalla Blockchain. In questo modo ogni Axie è unico, può svilupparsi, crescere ed esser casomai venduto. Il tutto è legato all’utilizzo di Cryptovalute, monete anch’esse digitali e legate alla blockchain. Ve ne sono di molto volatili come i Bitcoin ad esempio o di molto stabili chiamate proprio stablecoin il cui valore è legato a monete “reali” di riferimento.

In questo caso gli hacker entrati nella blockchain sono riusciti a sottrarre ben 173.600 Ether e 25 milioni di USDC, una stablecoin legata al dollaro americano, per un valore totale di circa 600 milioni di dollari. L'attacco è stato scoperto grazie ad un utente che si è lamentato di non poter trasferire criptovaluta dal suo account, ma risalirebbe a circa una settimana fa.