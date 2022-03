Rugby, impresa dell'Italia: Galles battuto 22-21

Impresa italiana a Cardiff, nell'ultima giornata del torneo delle Sei Nazioni: per la prima volta nella storia la nazionale azzurra vince in Galles per 22-21, al termine di una prestazione coronata dalla mèta di Padovani dopo una giocata di Capuozzo.

Nel giorno che scandisce anche la presenza numero 150, per Alun Wyn Jones - primo della storia per il suo Paese - e di quella numero 100 per Biggar, gli azzurri muovono il punteggio con due calci di punizione di Garbisi e Padovani tra 13' e 16' per issarsi sullo 0-6.

Il Galles reagisce, la difesa italiana regge per oltre venti minuti: ma al primo errore viene punita da Watkin, che trova lo spazio per incunearsi e trasformare facilmente la propria metà per il sorpasso sul 7-6. Immediata la reazione di Lamaro e compagni: nuova doppietta di punizioni con calci precisi, prima di Garbisi e poi di Padovani, e l'Italia si issa sul 7-12 e chiude il primo tempo in vantaggio, sfiorando addirittura la meta al 40'.

Nella ripresa, i padroni di casa sembrano riprendere le redini del gioco, con la meta di Lake, cui Biggar aggiunge due punti, ma gli azzurri rispondono con Garbisi dalla piazzola per il 14-15. L'Italia sogna già la storia quando al 68' un paio di placcaggi sbagliati, spianano la strada a Josh Adams, poi ancora Biggar: con il piede per il 21-15.

Nell'ultima azione Capuozzo trova il varco giusto da lontanissimo, e si lancia in campo aperto prima di servire Padovani, che schiaccia in mezzo ai pali: Garbisi trasforma per il 21-22, poi, la giusta e meritata festa per un trionfo, che chiude in bellezza il Sei Nazioni azzurro.