Rugby Sei Nazioni, gli azzurrini dell'Under 20 vincono ancora: 27-13 contro la Scozia

Alla fine ce l’hanno fatta anche contro la Scozia gli under 20 azzurri. Vittoria netta 27 a 13 a Monigo (Treviso) con la prospettiva di chiudere a tre vittorie visto che sulla strada resta l’ultima partita da giocare in trasferta contro il fanalino di coda Galles.

Una vittoria tonda, fatta di sostanza ed il punteggio finale sta anche stretto ai ragazzi terribili di Massimo Brunello che a fine gara esprime tutta la sua soddisfazione: "Un'altra serata memorabile, già ad inizio settimana sapevamo della corsa ai biglietti e giocare di fronte ad un pubblico così numeroso e così caldo è qualcosa che a questi ragazzi, ma anche a noi dello staff, ha regalato qualcosa di magico, che dovevamo in qualche modo restituire, cosa che abbiamo fatto giocando un grande match”.

"Il risultato finale non è forse completamente veritiero, oltre alle tre mete fatte credo potevamo farne altrettante se fossimo stati più freddi in alcuni passaggi in attacco", prosegue Brunello nella sua analisi. "I ragazzi sono stati solidi di testa dal primo all'ultimo minuto, a volte eccedendo in frenesia, ma sempre nel pieno controllo della partita. La Scozia avrebbe dovuto fare un miracolo oggi per batterci, e non credo di esagerare".

Anche contro gli Highlanders, la differenza l’ha fatta la difesa basti pensare che la Scozia ha segnato solo una meta, e a partita ampiamente finita. E’ la conferma che in difesa gli azzurrini ci sono.

Una dedica speciale, in chiusura: "Jack Ferrari ha meritato il Player of the Match, ma lasciatemi dire che io oggi l'avrei dato anche a Rizzoli: una prestazione pazzesca la sua, placcaggi, ingaggio, corsa, presenza sui punti d'incontro. Una performance di altissimo livello, che mi sento di dedicare a due grandi piloni Azzurri venuti a mancare da poco: Tito Lupini e Maus Cuttitta, spero che la carriera di questo ragazzo possa meritare un confronto con questi due grandissimi uomini prima ancora che due grandissimi giocatori".