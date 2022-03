Sei Nazioni: Italia battuta 22-33 dalla Scozia, ma esce tra gli applausi

Nuova sconfitta nel torneo Sei Nazioni di rugby per l'Italia, che ha perso in casa per 22-33 contro la Scozia. Ma non è una sconfitta troppo amara: gli azzurri sono usciti tra gli applausi dei 40.000 spettatori dell'Olimpico di Roma. Hanno sbagliato tanto lasciando spesso campo libero ai veloci avversari scozzesi, ma dalla partita di oggi esce fuori il talento di Ange Capuozzo, ventiduenne francese di padre italiano che oggi, all'esordio in azzurro, è stato autore delle ultime due mete nel finale.

Il percorso degli azzurri si chiuderà sabato prossimo nella trasferta di Cardiff contro il Galles, mentre la Scozia, al secondo successo dopo l'esordio vincente contro l'Inghilterra, sarà ospite dell'Irlanda. La squadra ospite si è inoltre aggiudicata il Cuttitta Trophy, dedicato all'ex pilone e capitano della nazionale ma anche allenatore di mischia scozzese scomparso lo scorso aprile a 54 anni dopo aver contratto il Covid.

La cronaca

L'Italia rompe il ghiaccio dopo pochi minuti con un penalty dalla lunga distanza di Garbisi, ma la prima meta è degli avversari e arriva a metà del primo tempo con Johnson, non trasformata però da Russell. La squadra di Crowley prova a riportarsi in vantaggio ma un'azione promettente si trasforma in un'altra meta scozzese con Harris, cui questa volta Russell aggiunge due punti per il 3-12. Braley si riscatta dall'errore precedente schiacciando a terra dopo una bellissima azione ma prima dell'intervallo c'è tempo per gli uomini di Townsend per riportarsi sul +9 ancora con il duo Harris-Russell (10-19).

La Scozia può gestire nella ripresa con tranquillità, permettendosi di incrementare il proprio vantaggio con le mete di Graham e Hogg. L'Italia però non molla e schiaccia oltre la linea con l'esordiente Capuozzo (poi Garbisi tra i pali per il 17-33) per ritrovare entusiasmo con un finale in crescendo. E a tempo scaduto il giusto riconoscimento: seconda meta personale per Capuozzo da subentrato, poi Garbisi non trova i due punti aggiuntivi e la gara si conclude sul 22-33.

Il tabellino

ITALIA: Padovani (27' st Zanon); Bruno (5' st Capuozzo), Brex (34' pt - 1' st Zanon HIA), Marin, Ioane; Garbisi, Braley (11' st Fusco); Lamaro (c) (15' pt - 22' pt Steyn), Halafihi, Pettinelli (31' st Steyn); Ruzza, Cannone (14' st Sisi); Ceccarelli (11' st Pasquali), Nicotera (11' st Bigi), Fischetti (11' st Nemer).

All. Crowley.

SCOZIA: Hogg (c); Graham, Harris, Johnson (35' st Tuipulotu), Steyn; Russell (35' st Hastings), Price (35' st Vellacott); M.

Fagerson, Watson, Darge; Gilchrist, Skinner (35' st Hodgson); Z.

Fagerson (19' st Nel), Turner (19' st McInally), Schoeman (19' st Dell) A disposizione: Bradbury.

All. Townsend.

ARBITRO: Pearce (Inghilterra).

MARCATORI: pt. 3' cp. Garbisi (3-0); 18' m. Johnson (3-5); 22' m.

Harris, tr. Russell (3-12); 29' m. Braley, tr. Garbisi (10-12);

36' m. Harris, tr. Russell (10-19); s.t. 8' m. Graham, tr. Russell (10-26); 20' m. Hogg, tr. Russell (10-33); 24' m. Capuozzo, tr.

Garbisi (17-33); 40' m. Capuozzo (22-33).

Calciatori: Russell (Scozia) 4/5, Garbisi (Italia) 3/6 Player of the match: Ali Price (Scozia)