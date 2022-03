Rugby Sei Nazioni, l'Italia delle 100 sconfitte deve ripartire dall'under 20

100 sconfitte in totale nel torneo più antico del mondo, sette anni sul filo tra chi non può fare a meno dell’Italia e chi ci vuole buttare fuori.

L’ultima vittoria risale al 2015 proprio contro la Scozia. Da allora sette anni a secco, bocconi amari mandati giù a ripetizione con la trasferta italiana che per francesi, inglesi, irlandesi e scozzesi è sempre stata vista come una vacanza romana, ovvero l’occasione migliore per segnare quattro mete (il minimo sindacale), conquistare il punto di bonus e presentarsi puntuali al check-in per riprendere l’aereo.

Dispiace dirlo ma è così ed è un andazzo che va avanti da troppi anni. Non che l’Italia non abbia i mezzi per poter competere nell’alto livello. Il male italiano è nelle scelte che sono state fatte per metterla alla pari con le altre Nazioni. Gli altri vanno al doppio della velocità, per troppo tempo il nostro campionato non è stato competitivo e quando i nostri migliori talenti sono andati a misurarsi all’estero lo hanno fatto come “carne da macello” ovvero buttati in campo per far riposare gli indigeni e risparmiare loro lo stress di stagioni massacranti. Non è un caso se è bastato un anno per far ritrovare a Sergio Parisse, la nostra stella più splendente, una brillantezza perduta e offuscata dalle tante botte ricevute.

Con la Scozia domani all’Olimpico ci giochiamo la Cuttitta Cup il trofeo messo in palio per onorare la memoria di Mouse, l’ex pilone azzurro che ha scavato un solco profondo anche a Nord del Vallo di Adriano come allenatore della mischia scozzese. Massimo Cuttitta, morto di Covid un anno fa, è l’esempio di come sono andate le cose nel rugby italiano. Prima eravamo noi a far paura agli scozzesi: in prima linea snocciolare i nomi di dei nostri piloni era roba da far venire i sudori freddi a chi li doveva affrontare.

Cuttitta venne scelto per allenare e far crescere una mischia come quella scozzese che ancora oggi si fa “sentire” nella trincea della mischia grazie ai suoi consigli. Cuttitta che della Nazionale è stato anche capitano non ha mai potuto “consigliare” anche i nostri ragazzi. E così per tanti altri ruoli in una ipotetica staffetta che avrebbe potuto far nascere una scuola italiana come andava profetizzando un piccolo uomo di Perpignan come Georges Coste, il piccolo Napoleone che ci fece battere nel 1997 prima l’Irlanda e poi la Francia.

Oggi la speranza è la nostra Under 20 capace di battere l’Inghilterra nel Sei Nazioni di categoria. E’ loro il rugby più bello, fatto di sostanza e di difesa con un italiano al timone come Massimo Brunello. E’ quello il nostro blocco di partenza. Si dovrà ripartire da lì e non c’è molto tempo. Il cucchiaio di legno (siamo al decimo della serie) fa parte della dotazione di una squadra che nel rugby moderno soffre maledettamente a mostrare la propria identità. La Scozia di domani è un altro capitolo di una speranza che sarà sempre malriposta senza nuove idee da regalare al rugby italiano.