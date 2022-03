I russi pronti a scambiare 500 prigionieri di guerra ucraini

Sono cinquecento i soldati ucraini catturati che ora possono sperare di essere liberati in uno scambio con prigionieri russi, scambio che è un 'classico' di quasi tutte le guerre (anche e forse soprattutto di quella fredda - ma non è questo il caso). La lista è stata già consegnata alla Croce Rossa: lo fa sapere l'agenzia Interfax citando la responsabile russa per i diritti umani Tatyana Moskalkova.

La stessa ombudswoman ha confermato che il sindaco di Melitopol era stato liberato in cambio di nove prigionieri russi selezionati da un elenco da lei compilato. Si è trattato, ha commentato, del primo accordo simile stretto da Mosca e Kiev dall'inizio del conflitto quasi un mese fa. Nel frattempo, secondo il Kyiv Independent, sono in corso scambi 'informali' tra i due eserciti. In particolare a Rusaniv, 40 km a est della capitale ucraina, i corpi di sei militari russi uccisi nei combattimenti saranno consegnati ai commilitoni in cambio di due prigionieri ucraini.