Russia declassata dall'agenzia di rating Moody's: aumentati i rischi di insolvenza

L’ agenzia di rating Moody's ha declassato la Russia nella categoria dei paesi che rischiano di non poter rimborsare il debito, una decisione presa nel contesto dell'invasione dell'Ucraina. Nello specifico ha tagliato il rating sulla Russia a Ca e ha mantenuto un outlook negativo, citando i controlli sui capitali della banca centrale che limiterebbero i pagamenti transfrontalieri anche sul debito.

Il declassamento è "guidato da gravi preoccupazioni circa la volontà e la capacità della Russia di pagare i suoi obblighi di debito", ha detto l'agenzia di rating, aggiungendo che i rischi di insolvenza sono aumentati. "Il probabile recupero per gli investitori sarà in linea con la media storica, commisurato a un rating Ca, un livello in cui le aspettative di recupero sono dal 35 al 65%", ha aggiunto o Moody's.

Intanto, dopo Paypal, anche le carte di credito americane Visa e Mastercard hanno deciso di interrompere tutte le transazioni in Russia nei prossimi giorni. “Siamo obbligati ad agire in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e agli eventi inaccettabili a cui abbiamo assistito”, ha sottolineato il numero uno di Visa Al Kelly.