Russia fuori dal G20? Mosca: non è un danno mortale

''Il format del G20 è importante e, se possibile, vi parteciperemo. Ma se al contrario non sarà possibile, non morirà nessuno''. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytro Peskov nel corso della conferenza stampa quotidiana e commentando la possibilità di una espulsione della Russia dal G20 come ritorsione per la guerra lanciata in Ucraina. "Non accadrà nulla di terribile" se la Russia viene espulsa, ha aggiunto Peskov, affermando che ci sono Paesi che stanno adottando un atteggiamento più ''sobrio'' rispetto a Mosca e che non stanno tagliando i ponti.

Biden: Russia fuori dal G20

"La Russia dovrebbe essere rimossa dal G20" ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando da Bruxelles. Biden ha poi aggiunto che "dipende" dal G20 e che la questione è stata discussa con gli alleati. Se alcuni membri dovessero essere contrari a rimuovere la Russia, "penso che all'Ucraina dovrebbe essere consentito di partecipare al prossimo incontro". Il prossimo vertice del G20 è previsto in Indonesia, a ottobre.

Contro l'esclusione della Russia - che sarebbe possibile solo se tutti i Paesi membri fossero d'accordo - si è schierata la Cina: "Il G20 è il principale forum per la cooperazione internazionale economica. La Russia è un membro importante e nessun membro ha il diritto di espellere un altro Paese", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. "Non solo il G20, molte organizzazioni in Occidente stanno cercando di espellere la Russia", ha sottolineato l'ambasciatrice russa a Giacarta, definendo "la reazione assolutamente sproporzionata" e avvertendo che l'espulsione del suo paese renderà più difficile risolvere "i problemi economici globali".

Brasile: contrari a esclusione Russia dal G20

Il ministro degli Esteri brasiliano, Carlos França, ha indicato oggi che il governo di Brasilia è "chiaramente contrario" all'idea di escludere la Russia dal G20. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. "Abbiamo visto emergere iniziative in diversi organismi internazionali che puntano a espellere la Russia da queste entità o a sospenderne la partecipazione", ha premesso França. "Il Brasile - ha continuato - è chiaramente contrario (...) conformemente alla nostra posizione tradizionale a favore del multilateralismo e del diritto internazionale".

Premier Australia: al G20 non vorrei sedermi con Putin

"La Russia ha invaso l'Ucraina. Questo è un atto violento e aggressivo, che mette a rischio lo stato di diritto internazionale", ha detto Scott John Morrison in una conferenza stampa. "E - ha aggiunto - l'idea di sedere attorno a un tavolo con Vladimir Putin...per me è un passo eccessivo".