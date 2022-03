Russia, grandi catene di distribuzione introducono il razionamento dei generi alimentari

Le grandi catene di distribuzione operanti in Russia hanno introdotto il razionamento di generi alimentari di prima necessità, imponendo il limite d'acquisto per cliente anche per ordini online. La rete commerciale “Lenta” impone i limiti per cereali, caffè, thè, zucchero, farina, salse, condimenti, carni, prodotti ittici, oli, detersivi, carta igienica e pannolini.

L'amministrazione di “Lenta” considera la misura necessaria per evitare lo svuotamento degli scaffali ai fini speculativi.

Il gruppo di grande distribuzione X5 Group, proprietaria delle catene discount “Piaterochka”, “Perekrestok” e “Karusel”, ha imposto simili restrizioni per acquisti a persona.

Nei supermercati della catena “Auchan” sono stati esposti i cartelli: “Gentili clienti! Sui nostri scaffali arrivano ogni giorno rifornimenti e voi troverete sempre prodotti desiderati. Per favore, non acquistate più di 5 scatole di conserve, 5 litri di olio vegetale, 5 chili dei cereali, farina, pasta, 10 chili di zucchero alla volta”.

Si tratta per lo più di prodotti di prima necessità ai prezzi calmierati.

Il ministero del Commercio e dell'Industria e il ministero dell'Agricoltura della Russia hanno approvato e autorizzato l'iniziativa delle grandi catene di distribuzione allo scopo di combattere la speculazione.