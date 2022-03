Lavrov: limiteremo l'ingresso ai cittadini di Paesi "ostili"

Queste dichiarazioni arrivano proprio quando i Paesi del G7 hanno ribadito che chiedere il pagamento in rubli per il gas russo è "inaccettabile" e che si tratta di una chiara violazione unilaterale dei contratti esistenti. Immediata la risposta di Mosca. L'Europa non vuole pagare il gas in rubli ? Certamente la Russia non distribuirà gratis il proprio gas, "non faremo beneficenza", ha risposto seccamente il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov che non si è sbilanciato sulle contromisure che Mosca potrebbe adottare, ma tra cui la prima potrebbe essere proprio la restrizione all'emissione di visti per i Paesi “ostili”.

"Questi emendamenti prevedono la possibilità di applicare misure restrittive nei confronti di qualsiasi cittadino straniero, così come degli apolidi. In precedenza, lasciatemelo ricordare, queste misure potevano essere applicate solo ai cittadini degli Usa", ha detto.

Lavrov ha anche ricordato che il 15 marzo sono entrati in vigore emendamenti alla legge federale contro "persone coinvolte in violazioni dei diritti umani fondamentali e delle libertà, dei diritti e delle libertà dei cittadini della Federazione Russa" preparati dal ministero degli Esteri della Russia.

La Russia introdurrà restrizioni all'emissione di visti per i cittadini di “Paesi ostili”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov , aggiungendo che la misura sarà formalizzata sotto forma di decreto presidenziale, mentre una bozza di documento è in fase di elaborazione.

"Incontro Putin-Zelensky? Controproducente”

Qualche flebile speranza viene dai nuovi negoziati tra l'Ucraina e la Federazione Russa in calendario domani a Istanbul. Ancora però non sembra arrivato il tempo di un accordo tra le parti.

Intervistato dalla stampa serba, Lavrov ha detto di ritenere che negoziati tra Russia e Ucraina possano tenersi anche a Belgrado. "Belgrado con la sua posizione, come città e come punto di vista risponde in pieno a eventuali negoziati, e a tutti i livelli".

Il luogo della trattativa, ha osservato, deve essere accettabile per entrambe le parti coinvolte. "Abbiamo avuto tre sessioni negoziali dirette in Bielorussia, poi vi è stata una pausa poiché per ragioni tecniche non è stato possibile effettuare colloqui diretti. Ora è stato raggiunto un accordo per tenere un incontro a Istanbul".

Un incontro tra Putin e Zelensky solo per "un mero scambio di posizioni" sarebbe adesso "controproducente", ha aggiunto, "perché la Russia è interessata a vedere che i colloqui con l'Ucraina producano "risultati tangibili".

“Denazificazione e smilitarizzazione sono le priorità”

Lavrov ha affermato che durante i negoziati in corso con l'Ucraina, la Russia è obbligata a fare in modo che "il popolo del Donbass non soffra mai più a causa del regime di Kiev" e che "l'Ucraina cessi di essere un paese costantemente militarizzato" nel tentativo di minacciare la Russia. "Sia la smilitarizzazione che la denazificazione dell'Ucraina sono una componente indispensabile di quegli accordi su cui stiamo lavorando". "L'incontro" dei due presidenti "è necessario non appena avremo chiarezza sull'esito di tutte queste questioni chiave".

Riferendosi sempre all'obiettivo di denazificazione dell'Ucraina, Lavrov ha sostenuto che i membri dei battaglioni nazionalisti dell'Ucraina "stanno praticando metodi di guerra nazisti". Sempre durante l'intervista ai media serbi, Lavrov ha ricordato i recenti video-choc sulle azioni contro i prigionieri. "Se avete visto come vengono trattati i prigionieri di guerra russi dai nazisti ucraini dei battaglioni Azov o Aidar, penso che capirete tutto", ha aggiunto.

Il giallo di Shoigu

Nessun mistero, solo falsità. Lavrov ha così commentato le voci sulla “sparizione” del ministro della Difesa russo Serghei Shoigu: "Sono assurdità diffuse dai servizi ucraini. Come avete detto ora, sono diffuse anche dai nostri neo-liberali russi, che si trovano ora all'estero".

Riferendosi in particolare alle ipotesi sul golpe e il ministro della Difesa, "è tutta una bugia - ha detto - Tutti sono vivi e in buona salute, tutti stanno lavorando, come si può vedere alla Tv o sui social network: l'intero governo sta lavorando, l'intera amministrazione presidenziale sta lavorando sulla base degli interessi del nostro Paese e sui doveri che tutti noi abbiamo".