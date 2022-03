Russia, il ministero delle Finanze incentiva l’acquisto di lingotti d’oro al posto di dollari

La Russia ha abolito l'IVA sull'acquisto di metalli preziosi in lingotti, oro in primis. Il ministero delle Finanze ha definito l'investimento in oro "un'alternativa ideale all'acquisto di dollari".

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge adottata all'inizio di marzo per abolire il pagamento dell'IVA sull'acquisto da parte di privati ​​di metalli preziosi in lingotti.

In precedenza, il ministero delle Finanze in un comunicato ha precisato che quando si acquistava un lingotto d'oro in una banca, le persone dovevano pagare l'IVA per un importo del 20%. Tuttavia, quando si vendeva un lingotto d'oro in una banca, non era previsto un rimborso dell'IVA, il che rendeva l'operazione non redditizia.

"Sullo sfondo di una situazione geopolitica instabile, investire in oro sarà un'alternativa ideale all'acquisto di dollari", ha affermato il ministro delle Finanze, Anton Siluanov.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina e l'imposizione di sanzioni da parte dei paesi occidentali, le autorità russe hanno notevolmente limitato le operazioni con valuta estera. La Banca centrale ha limitato il prelievo di contanti dai conti in valuta estera a 10mila dollari e ha introdotto una commissione elevata per l'acquisto di valuta estera in borsa. Inoltre, ai russi era vietato prelevare valuta sui propri conti esteri.