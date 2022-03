Salgono le borse, scendono gas e petrolio

Nonostante le notizie ancora più preoccupanti che vengono dall’Ucraina, dai mercati arrivano segnali di maggiore fiducia. Il gas naturale continua a scendere. Il prezzo torna a 117 euro al megawattora, il 66% in meno del massimo storico toccato proprio una settimana fa. Stabile il petrolio, con il prezzo di riferimento del Mare del Nord che si conferma attorno ai 110 dollari al barile.

Sui mercati azionari avvio positivo nella settimana in cui si attende il primo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. Milano sale dell’1,21% con il resto d’Europa che oscilla tra il +0,03 di Londra e il +1,79% di Francoforte.

In Piazza Affari in evidenza anche oggi Telecom (+5,30%) dopo il via libera del Consiglio di amministrazione di ieri a colloqui con il fondo statunitense Kkr, che aveva lanciato un’offerta per il 100% della società.