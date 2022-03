Salvato dai social: turista cade nel mare gelido della Liguria e chiede aiuto agli amici in Irlanda

Non tutti i social vengono per nuocere, anzi: a volte salvano anche la vita.

Ne sa qualcosa un turista irlandese che ieri, durante una escursione pomeridiana nelle Cinque Terre, è scivolato nelle gelide acque invernali di Manarola. Fortuna ha voluto che, una volta che ha guadagnato la riva in un punto difficile da raggiungere dalla strada, abbia lanciato tramite i social un sos ai suoi amici comunicando anche la posizione dove si trovava. Sono stati loro a salvare la vita del trentenne, che stava iniziando a congelare, allertando l’ambasciata d’Irlanda. I diplomatici hanno subito avvertito il 118 che ha inviato sul posto, esposto al vento con temperature sotto lo zero, il soccorso alpino e geologico.

I soccorritori si sono dovuti calare dall’alto della parete scoscesa con le corde per raggiungere l’escursionista infreddolito e spaventato ma, per fortuna, senza traumi. L’uomo è stato quindi portato all’ospedale della Spezia per accertamenti.