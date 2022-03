Belluno, Samantha D’Incà è morta. Staccata la spina alla ragazza in coma da più di un anno

Samantha D’Incà è morta. La 30 enne di Feltre, in provincia di Belluno, che si trovava in stato vegetativo dal 4 dicembre 2020, è deceduta sabato dopo che i medici della Rsa in cui era ricoverata hanno “staccato la spina” dei macchinari che la tenevano in vita su autorizzazione del Tribunale. La vicenda è stata al centro di una battaglia legale portata avanti dalla famiglia.

Samantha il 12 novembre 2020 uscì di casa per andare al lavoro in fabbrica. Si ruppe un femore inciampando e cadendo a terra lungo il tragitto. Un incidente banale, cui è seguita l’operazione a Belluno, il ritorno a casa per la riabilitazione e poi un inspiegabile crollo, una polmonite bilaterale estranea al Covid, il collasso dei polmoni, la peregrinazione tra gli ospedali di Feltre, Belluno e Treviso. Poi il coma da cui Samantha non ha mai fatto ritorno, nonostante le cure.

Dopo mesi di battaglie legali, il giudice tutelare Umberto Giacomelli ha autorizzato il padre a decidere sull’interruzione delle cure. Il magistrato ha affidato a Giorgio D’Incà la responsabilità del suo destino. Nell’ultima settimana la situazione è precipitata e nella casa di riposo di Cavarzano nel Bellunese sono iniziate le cure palliative fino all'epilogo della vicenda.