Sequestrato ad Imperia mega yacht di miliardario russo da 65 milioni di euro

Stessa sorte per Villa Lazzareschi, del valore di 3 milioni di euro in provincia di Lucca, riconducibile invece ad Oleg Savchenko . Ora potrebbe toccare anche al panfilo "Lena", un natante di 52 metri dal valore stimato di 50 milioni di dollari, ormeggiato a Sanremo ed appartenente a Gennady Timchenko : proprietario del Volga Group ed amico di Putin.

Due giorni fa Mordashov si era dimesso dal consiglio di sorveglianza del tour operator tedesco Tui - Tourism Union International - tra i più grandi gruppi turistici mondiali, e le sue quote (con un valore di mercato intorno agli 1,2 miliardi di euro ) erano state sottratte alla sua disponibilità. A renderlo noto era stato lo stesso gruppo tedesco in una nota dove ricordava che "lo scopo delle sanzioni è impedire a Mordashov di vendere i titoli e realizzare qualsiasi incasso o profitto dal suo investimento".

In tutto le persone colpite dalle sanzioni europee sono 680 e 26 sono i "super ricchi" russi. Ad occuparsene il comitato al ministero dell'Economia e delle Finanze che proprio per questo ha riunito il Comitato di sicurezza finanziaria. A strettissimo giro è arrivata la richiesta di Bankitalia a banche ed operatori finanziari, di comunicare "non appena possibile" le "misure di congelamento di fondi e risorse economiche" dei soggetti russi colpiti dalle sanzioni europee.

Un'attività comunque non semplice anche perché molti oligarchi russi hanno già attuato contromosse - ad esempio vendendo in anticipo le partecipazioni - ed in alcuni casi possono contare sul doppio passaporto concesso da Malta o Cipro negli anni scorsi.

Ma le contromosse italiane sono anche altre: il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti dato l'ok alla "task force" che si dovrà occupare dei contraccolpi per le imprese che operano direttamente in Russia e Ucraina.

In precedenza, il ministro degli EStrei, Di Maio, aveva affermato: "Anche l'Italia si appresta a sequestrare nelle prossime ore circa 140 milioni di euro di valori di beni degli oligarchi russi", a Tg2 post. "Non solo - ha spiegato - ci stiamo muovendo in Italia, in queste ore stiamo cominciando ad eseguire una serie confische di beni mobili e immobili di oligarchi in Italia, ma oggi al G7, come al consiglio degli Affari esteri europeo abbiamo ordinato una task force europea per aggredire i beni degli oligarchi soprattutto nei paesi dell'occidente, in particolari i beni immobiliari.".