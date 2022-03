Scende ancora il Gas. Borse volatili

La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina non si ferma, ma ormai da qualche giorno la pressione sulle materie prime legate all’energia sembra attenuarsi. Il prezzo del gas naturale, dopo il massimo storico di lunedì oltre quota 220, ha iniziato a scendere e si è ora quasi dimezzato a 119 euro per megawattora. Segnali di stabilità anche dal petrolio, con il Brent del Mare del Nord, a 111 dollari al barile, appena sopra la soglia di ieri.

Ancora forte volatilità in borsa. Milano, dopo il +6% di mercoledì e il -4% di ieri, oggi ha aperto in rialzo di un punto percentuale per poi invertire bruscamente la rotta fino all’attuale -0,28%. Saliscendi analogo anche per le altre principali piazze europee con Londra e Francoforte ora positive attorno al mezzo punto percentuale e Parigi invece in calo dello 0,27%.

Si conferma sui valori di ieri lo spread con i Bund tedeschi, mentre il rendimento del nostro Btp decennale rimane molto elevato a quota 1,90%