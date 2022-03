Scienza: sull'esopianeta Wasp-121b nubi di metallo e pioggia di rubini e zaffiri

È suggestiva l'immagine che gli scienziati ci propongono dell'atmosfera dell'esopianeta Wasp-121b, un gigante gassoso dalle dimensioni di Giove a 850 anni luce da noi: metallo liquido, rubini e zaffiri potrebbero piovere su uno degli emisferi di questo bollente corpo celeste che è bloccato in un'orbita ravvicinata attorno alla sua stella.

Questa è la conclusione degli astronomi del Massachusetts Institute of Technology (Mit), che hanno sviluppato un modello 3D dettagliato dell'atmosfera di Wasp-121b. Il loro studio, è pubblicato su Nature Astronomy.

Wasp-121b è leggermente più massiccio di Giove ed è così vicino alla sua stella ospite che completa un'orbita in sole 30 ore, una delle più brevi mai rilevate dagli astronomi. Il team è il primo a monitorare il ciclo dell'acqua su un pianeta al di fuori del sistema solare. La vicinanza dell'esopianeta alla sua stella, e il fatto che sia bloccato in un'orbita sincrona, che gli fa mostrare sempre la stessa faccia verso il suo sole, si traduce in condizioni estreme, con temperature fino a 3200 gradi celsius sul lato diurno: abbastanza da vaporizzare i metalli. Le nubi di metallo verrebbero quindi trasportate verso l'emisfero notturno da venti superiori a 18.000 km/h dove raffreddandosi condenserebbero in pioggia.

"I nostri nuovi dati rivelano per la prima volta che le temperature nell'emisfero notturno scendono abbastanza da permettere al gas di titanio e alluminio di precipitare e piovere negli strati più profondi dell'atmosfera, mentre il vanadio precipita a temperature più basse rendendone più difficile la pioggia", ha affermato Thomas Mikal-Evans, che ha guidato la ricerca. L'alluminio si condenserebbe probabilmente sotto forma di corindone, che è un ossido di alluminio. Quando tracce di elementi come cromo, ferro e titanio sono incluse nel corindone, diventano gemme, come rubini e zaffiri. "Quindi, potrebbero piovere goccioline di rubino e zaffiro sull'emisfero notturno", ha concluso Mikal-Evans.