Scomparsa la giornalista russa del blitz anti-guerra in tv. Gli avvocati: "Non riusciamo a trovarla"

Risulterebbe scomparsa la giornalista russa Marina Ovsyannikova che ieri ha fatto irruzione in diretta durante la trasmissione di informazione in onda sulla tv controllata dallo Stato Channel 1, con un cartello con un messaggio contro la guerra in Ucraina.

Lo riporta la Bbc citando gli avvocati della donna che hanno provato a contattarla ma senza successo. Una dei legali, Anastasia Kostanova, ha riferito a Bbc Russian di "aver passato tutta la notte a cercare" la giornalista.

"Ciò significa che la stanno tenendo nascosta dai suoi avvocati e stanno cercando di privarla dell'assistenza legale e, a quanto pare, stanno cercando di preparare l'accusa più rigorosa", ha precisato. Un altro avvocato, Pavel Chikov, ha fatto sapere su Twitter di non essere riuscito a trovarla. "Marina Ovsyannikova non è stata ancora trovata. È stata arrestata da oltre 12 ore", ha riferito.