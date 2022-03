Se la Russia chiede armi alla Cina

“La Russia ha chiesto aiuto militare alla Cina per la guerra in Ucraina”, a rivelarlo è il Financial Times. La notizia è talmente clamorosa da non lasciare indifferenti e pone alcune domande. La prima è se siamo di fronte a una notizia credibile o siamo, come altre volte, nel campo della propaganda, dal momento che la testata americana cita come fonti dei non precisati funzionari statunitensi. La seconda è, dando invece credito a quanto sostenuto dal Financial Times, cosa comporti una richiesta di tal genere. Chiedere armi alla Cina dopo tre settimane di guerra vorrebbe dire che Putin ha sottovalutato l'impegno di mezzi e di armamenti necessari a sostenere lo sforzo bellico in Ucraina. Che sia solo merito della fanteria di Zelensky, munita dei micidiali lanciarazzi Javelin, è una possibile risposta. La sua artiglieria leggera, che si muove sulle gambe dei soldati e colpisce a distanza l'avanzata lenta dei carri armati russi, ha inferto molti danni. Ogni razzo, un tank russo in meno.

AP Un veicolo blindato danneggiato a Brovary, Ucraina

Senza parlare della logistica. I carri armati per muoversi consumano litri e litri di gasolio, se vengono colpiti i camion cisterna che li riforniscono, i carri armati si fermano. Ma se la Russia ha già bisogno di nuove armi vuol dire che erano sballati i piani di preparazione della guerra e forse, anche per questo, nei giorni scorsi Putin ha sollevato dall'incarico alcuni dei suoi generali. Forse Mosca si aspettava davvero che i suoi soldati fossero accolti come “liberatori” nelle città ucraine, perlomeno quelle più spostate a est. Oppure, forse, questa richiesta alla Cina è solo una mossa politica, un modo per far prendere posizione al Dragone. Finora Pechino ha mantenuto una posizione neutrale, deprecando l'escalation della guerra scatenata da Putin, ma senza sostenere le sanzioni europee e americane. Le fonti americane citate dal Financial Times parlano di contatti avvenuti tra le due potenze, Russia e Cina. Alludono a un possibile sostegno di Xi Jinping. Se così fosse vorrebbe dire estendere automaticamente la dimensione del conflitto a livello globale. Scatenare una nuova guerra mondiale tra blocchi contrapposti.

screenshot ft.com