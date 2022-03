Vertice a Versailles, Borrell: dall'Ue altri 500 milioni di euro per aiuti militari a Kiev

È iniziata la seconda giornata del vertice informale dei capi di stato e di governo dell'Ue a Versailles. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha aperto la sessione di lavoro su energia e difesa.

Al suo arrivo alla reggia, l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha detto che "il Consiglio europeo dovrà concordare questa mattina sulla proposta di raddoppiare il nostro contributo di 500 milioni in supporto militare all'Ucraina per le forze ucraine". Borrell ha spiegato che "lo European Peace Facility raddoppierà il suo supporto di 500 milioni" e che non sarà difficile affatto trovare l'accordo tra gli Stati membri "perché siamo tutti consapevoli che dobbiamo aumentare il nostro supporto militare all'Ucraina, mettere più pressione alla Russia". "Sono sicuro che i leader lo approveranno, e questo sarà immediato. Ora procede velocemente", ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, prima di entrare al vertice, ha detto che con la Dichiarazione di Versailles "la Commissione dovrà esprimere il suo parere molto rapidamente" sulla richiesta di adesione dell'Ucraina all'Ue. "Noi sappiamo che Kiev si batte per il suo Paese, per la sua sopravvivenza ma anche per i valori europei".

"Diventare membri dell'Ue richiede molto tempo e riforme", ha sottolineato il primo ministro belga Alexander De Croo, arrivando Consiglio Europeo informale, che stanotte ha adottato una linea del "doppio binario" nei confronti della richiesta avanzata dall'Ucraina di aderire all'Ue: vicinanza a Kiev, ma la richiesta di adesione seguirà l'iter previsto per tutti i Paesi che la presentano.

La premier finlandese, Sanna Marin, spiega che "non c'è un percorso accelerato per l'adesione all'Ue. Ci sono altri Paesi che hanno l'aspirazione di diventare membri dell'Ue e dobbiamo mandare un chiaro segnale che c'è un percorso. Che sono benvenuti ma ci sono anche dei criteri che vanno rispettati. Dobbiamo dare speranza ma dobbiamo anche essere realisti".

La sessione plenaria di stamani, seguita da un pranzo di lavoro, sarà dedicata al tema dell'energia e delle dipendenze strategiche, anche considerando investimenti pubblici e privati e azioni regolamentari e normative necessari per far fronte al nuovo quadro. Alle 16 tutti i leader parteciperanno alla cerimonia della Giornata europea del ricordo delle vittime del terrorismo.

La prima giornata di lavori si è conclusa a tarda notte, con una dichiarazione dei leader sulla crisi in Ucraina. I Ventisette ribadiscono la condanna per l'aggressione della Russia, a cui è chiesto di "garantire un accesso all'aiuto umanitario sicuro e senza ostacoli". Per quanto riguarda la richiesta di adesione di Kiev all'Unione, si sottolinea che "il Consiglio ha agito con rapidità e invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale candidatura conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. Nell'attesa di detto parere, rafforzeremo ulteriormente e senza indugio i nostri legami e approfondiremo il nostro partenariato per sostenere l'Ucraina nel perseguimento del suo percorso europeo".

“Offriamo protezione temporanea a tutti i profughi di guerra provenienti dall'Ucraina. Lodiamo i paesi europei, in particolare ai confini con l'Ucraina, per aver mostrato un'immensa solidarietà nell'ospitare i profughi di guerra ucraini. L'Ue e i suoi Stati membri continueranno a mostrare solidarietà e fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati e ai paesi che li ospitano”, si legge ancora nella dichiarazione.