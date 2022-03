Secondo il Wall Street Journal Biden considererebbe risposta nucleare solo in "circostanze estreme"

Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden fa un passo indietro rispetto alle sue promesse in campagna elettorale e sposa il “tradizionale” approccio americano: quello che prevede l'uso della minaccia di una risposta nucleare come deterrente per i pericoli convenzionali e non nucleari, lasciando di fatto aperta la porta alla possibilità di usare le armi atomiche in "circostanze estreme". Ne ha dato notizia in esclusiva l'edizione odierna del Wall Street Journal, citando fonti interne alla Casa Bianca.



La nuova posizione di Biden segue l'ampia revisione condotta sulla strategia e sui programmi nucleari americani. Una revisione che sostiene un'estesa modernizzazione di parte dell'arsenale statunitense che potrebbe costare oltre 1.000 miliardi di dollari. Funzionari dell'amministrazione comunque precisano che il cambio di rotta non vuol dire accantonare l'obiettivo di lungo termine di ridurre la dipendenza americana dalle armi nucleari e riflette la necessità di consolidare il sostegno degli alleati di fronte alle minacce della Russia e all'ascesa della Cina. Durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti si erano riservati il diritto di usare armi nucleari in risposta ad attacchi convenzionali. Successivamente in linea con i trattati internazionali per il controllo delle armi, gli Stati Uniti si erano riservati il diritto di usare le armi nucleari come deterrente per armi con gas velenosi e germi in alcune circostanze. Nel corso della campagna elettorale, Biden aveva spiegato come a suo avviso l'unico scopo dell'arsenale nucleare era quello di deterrenza a un attacco nucleare e, se necessario, come ritorsione.

Biden intanto, che era decollato da Bruxelles al termine della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è atterrato nel primo pomeriggio a Rzeszow, in Polonia, a 100 chilometri dal confine ucraino. Da programma ufficiale sarebbe dovuto essere accolto dal presidente Andrzej Duda, tuttavia l'aereo su cui viaggiava quest'ultimo è stato costretto a tornare a Varsavia per un atterraggio d'emergenza, forse per un problema tecnico. Duda è poi riuscito a raggiungere la destinazione con un altro veivolo.

Il presidente ha intanto incontrato le truppe della 82° divisione aviotrasportata, schierate a difesa del fianco orientale della Nato. Dopo aver stretto molte mani, essersi prestato a qualche selfie e aver mangiato un pezzo di pizza a tavolo con i soldati, ha tenuto un discorso: "La posta in gioco non è solo la difesa dell'Ucraina ma la democrazia nel mondo - ha detto - siamo nel mezzo di una battaglia tra democrazie e autocrazie". Ha poi elogiato il coraggio della popolazione ucraina nel fronteggiare l'attacco della Russia. "Gli ucraini hanno molta spina dorsale. Hanno molto coraggio, guardate come si stanno facendo avanti. Donne, giovani in piedi, in mezzo, davanti a un maledetto carro armato, che dicono solo 'Non me ne vado. Sto mantenendo la mia posizione.' Sono incredibili"