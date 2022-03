"Sempre dalla parte degli oppressi". L' appello di pace di Mahmood che canta all'Expo di Dubai

Il cantante che, insieme a Blanco , ha trionfato a Sanremo , si è esibito al "Millennium Amphiteatre" proprio sulle note di “ Brividi ”, la canzone vincitrice del Festival che sarà in gara all' Eurovision Song Contest di Torino il 14 maggio.

Mahmood, oltre che al padiglione dell’Italia, è stato anche al padiglione dell' Ucraina dell'Expo, dove ha aggiunto il proprio messaggio ai tantissimi già affissi in sostegno della nazione sotto assedio.

“Sono convinto che sia importante essere qui oggi, soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina. È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo” ha detto.

Già nella conferenza stampa il cantante aveva dichiarato. “Con la mia musica ho sempre parlato di inclusione a 360°. Vedere i video che girano sui social in questo periodo fa male. Fa male vedere che nel 2022 la situazione non sia cambiata così tanto rispetto a guerre passate. Devo dire che bisogna cercare di aiutare e far sentire le persone aiutate, questo è importante”.