Sequestrate auto e moto di lusso per un valore di 750mila euro a nullatenente

Collezionava veicoli e moto di lusso e d'epoca nel garage sotto casa ma risultava nullatenente.

Dieci le auto e 45 le moto, per un valore di 750mila euro, sono state sequestrate ieri nella provincia di Savona dalla Guardia di Finanza, in esecuzione di un'ordinanza del gip richiesta dalla Procura Europea.

I veicoli intestati a società extra UE, secondo gli investigatori, sarebbero stati introdotti dall'uomo in Italia senza pagare i diritti di confine che avrebbe evaso oltre 250mila euro di dazi doganali e Iva.

L'uomo, un 70enne residente in un paese sudamericano, ma di fatto residente stabilmente in provincia di Savona, è stato denunciato per contrabbando aggravato.

Nonostante l'uomo non dichiarasse alcun reddito o patrimonio in Italia, collezionava i veicoli di lusso e d'epoca (Mercedes e Rolls Royce, Alfa Romeo, Kawasaki, Triumph, Moto Guzzi, BSA, ecc.), che custodiva nel garage sotterraneo di un villa in suo possesso.