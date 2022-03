Sfida di calcio a 5 tra Nazionale attori e Italia non vedenti. Lozzi: lo sport non ha limiti

“Ci siamo resi conto che lo sport non ha limiti. Sono rimasto meravigliato dalle capacità di questi ragazzi, è straordinario vedere quello che riescono a fare in campo”. E' nelle parole di Livio Lozzi, fondatore della Nazionale Attori, il senso del pomeriggio di sport andato in scena ieri a Roma, nel Centro di Preparazione Paralimpica.

La squadra degli attori ha affrontato la Nazionale non vedenti in una partita di calcio a 5. Giornata di divertimento, di impegno, di inclusione. Con tanti spettatori a fare da cornice.

"Un'esperienza indimenticabile - ha detto Lozzi -. Ringrazio di cuore la Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) per averci coinvolto".

Con le stesse sensazioni è uscito dal campo Ninetto Davoli, da anni punto di riferimento della Nazionale attori: "Sono rimasto colpito dalla voglia di questi ragazzi. Hanno una carica incredibile e per noi affrontarli in amichevole è stata una bellissima emozione. Ci siamo divertiti tanto e speriamo di ritrovarci presto per un'altra partita. Fare sport è la cosa più bella del mondo e tutti devono avere la possibilità di praticarlo".

Ovviamente soddisfatto anche il presidente della Fispic, Sandro Di Girolamo: “È stata una giornata splendida. Ringrazio Lozzi per aver accettato il nostro invito e i calciatori della Nazionale attori che sono scesi in campo. In futuro speriamo di poter organizzare altre iniziative insieme".

Per l'Italia non vedenti sono scesi in campo Andrea Chellini (portiere, Quarto Tempo Firenze), Riccardo Locatelli (portiere, AC Crema 1908), Mattia Persano (portiere, Ascus Lecce), Damiano Giunta (Quarto Tempo Firenze), Valerio Arancio Febbo (Disabili Roma 2000), Sebastiano Gravina (Quarto Tempo Firenze), Francesco Cavallotto (AC Crema 1908), Brian Andres Mosquera Ramirez (Liguria Calcio non vedenti), Nicola Mauro (Uic Bari), Mauro Campanale (Uic Bari), Marco Mongelli (Uic Bari), Massimo D’Attolico (Uic Bari), Giuseppe Catarinella (Uic Bari), Paul Iyobo (AC Crema 1908). Allenatore: Michele Pugliese .

Nella Nazionale attori figuravano Daniele Perrone, Franco Oppini, Andrea Preti, Francesco Giuffrida, Domenico Fortunato, Edoardo Velo, Stefano Masciarelli, Thomas Grazioso, Ninetto Davoli, Angelo Costabile, Maurizio Mattioli, Stefano Pantano, Valentino Campitelli, Romano Pigliacelli. Allenatore: Andrea Agostinelli.