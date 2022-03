Shanghai chiude per lockdown e scendono i prezzi delle materie prime

Non bastasse la guerra a preoccupare i mercati, torna in Cina lo spettro del Covid. Il governo cinese ha deciso di chiudere in lockdown i 26 milioni di persone dell’area di Shanghai. Pesanti le ripercussioni per quanto riguarda l’attività produttiva. Si spiega anche così il netto calo delle materie prime. In particolare il petrolio, con il Brent sotto i 113 dollari al barile, perde quasi 4 punti percentuali rispetto a venerdì. Torna sotto i 100 euro al megawattora il gas naturale (-2,73%).

In questo contesto le borse restano caute con lo sguardo rivolto alla ripresa dei colloqui domani tra Ucraina e Russia. Milano sale dello 0,83%, a mezza via tra Londra (+0,38%) e Francoforte, la migliore, che cresce dello’1,05%.

Tra i titoli del listino milanese e fuori da un discorso di guerra Telecom guadagna l’1,84%, dopo la conferma che continuano i contatti con Kkr e la proposta di Cvc per quanto di minoranza nella futura società dei servizi.