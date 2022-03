Il sindaco di Odessa: l'Unesco dia un segnale e ci ammetta tra i patrimoni dell'Umanità

"L'Unesco ci dia una segnale: entrare nella lista del patrimonio culturale può essere la nostra miglior difesa contro l'attacco russo". È l'appello lanciato questa mattina dal sindaco di Odessa, Gennady Trukhanov incontrando alcuni media internazionali. Rispondendo all’agenzia ANSA, che gli chiedeva della possibile accelerazione della richiesta, da parte della città, di entrare nella lista del Patrimonio Unesco, Trukhanov ha confermato di aver interpellato il governo ucraino a riguardo e precisato: "Noi siamo nella pre-lista, la nostra documentazione è stata completata 2-3 anni fa. Sarebbe un grande segnale da parte dell'Unesco”.

In questi giorni si è tornato a parlare di urbicidio, dal latino urbs (città) + caedere (abbattere, uccidere), ovvero violenza contro le città. Il termine è stato utilizzato per la prima volta negli anni ’90 durante la guerra che ha coinvolto i territori dell’ex Jugoslavia, quando il conflitto generò il fenomeno di distruzione materiale, culturale, urbanistico e quindi identitario della nazione.

La città ucraina sul Mar Nero teme, da giorni, un attacco da parte della Marina ed essendo ricca di arte, frutto per altro anche del lavoro di architetti italiani, oltre a innalzare barriere difensive con postazioni di armi pesanti, Odessa spera di essere riconosciuta Patrimonio Umanitario pensando di poter diminuire le possibilità di un attacco da parte delle truppe russe. Cosa che però potrebbe trovare smentita nella distruzione del Museo di Storia Locale di Ivankiv, nella regione di Kiev, dove sono andate perse oltre venti opere di Maria Prymachenko, pittrice d’arte popolare e rappresentante dell’arte naïf. La ferocia della guerra, infatti, sta rischiando di cancellare le città e la storia culturale del popolo ucraino e sono in pericolo monumenti già parte del patrimonio mondiale dell’umanità, come la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev e il centro storico medievale di Leopoli.

Già nella lista, ad Odessa c'è la nota scalinata Potemkin, nota al pubblico grazie al film di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn (1925), “La corazzata Potëmkin”, e la sua irriverente citazione nel film di Fantozzi.

Considerata la porta di accesso alla città dal mare, la scalinata è il simbolo più conosciuto di Odessa e originariamente era chiamata Boulevard a gradini, Grande Scalinata o Gradinata Richelieu, dato che, in cima alla salita, si erge la statua in bronzo del duca di Richelieu, governatore di Odessa dal 1803 al 1814. Alta 27 metri e lunga 142, per un'illusione ottica la scalinata sembra avere dimensioni assai maggiori e presenta anche un'altra particolarità: guardando dall'alto verso basso si vedono soltanto i tratti orizzontali ma non i gradini; mentre guardando dal basso verso l'alto si vedono soltanto i gradini ma non i tratti orizzontali.