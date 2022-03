Somalia, sparatoria all'aeroporto di Mogadiscio: ci sarebbero vittime

Violento scontro a fuoco questa mattina presso l'aeroporto di Mogadiscio, in Somalia, dopo che un gruppo di miliziani islamisti ha fatto irruzione nello scalo. Non è ancora chiaro il numero delle vittime, i funzionari hanno riferito all'agenzia Afp che le forze di sicurezza hanno ucciso due uomini armati ed è in corso l'inseguimento degli altri aggressori, insieme alla messa in sicurezza dell'area.

L'attacco è stato rivendicato dal gruppo jihadistaal-Shabaab, affiliato ad al-Qaeda.

Testimoni hanno affermato che le forze di sicurezza si sono scontrate con uomini armati nell'area fortificata del complesso aeroportuale, che ospita le Nazioni Unite, le agenzie umanitarie, le missioni diplomatiche estere e gli appaltatori, nonché il quartier generale dell'Amisom, la missione militare dell'Unione africana.

Un operaio aeroportuale ha riferito che un membro delle forze di sicurezza è stato ucciso e molti altri, compresi i caschi blu dell'Amisom, sono rimasti feriti durante la sparatoria.