Spari a Nettuno, feriti padre e figlio di 16 anni: il ragazzo è in gravi condizioni

È Antonello Francavilla, ritenuto uno dei capi della mafia foggiana, l’uomo rimasto ferito in una sparatoria a Nettuno (Roma) insieme al figlio di 16 anni, che si è verificata intorno alle 12.30.

Entrambi sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco sparati due persone attualmente ricercate.

Il ragazzo è stato colpito alla testa e al torace ed è stato trasferito in elicottero al Gemelli in codice rosso.

L’uomo di 44 anni, si trovava agli arresti domiciliari. Sta scontando condanne (definitive) alla pena complessiva di 13 anni e 4 mesi di reclusione sia per concorso nell’importazione di 300 quintali di hashish dal Marocco, via Spagna, a Foggia, sia per associazione mafiosa.

È stato inoltre condannato (e pende il ricorso in Cassazione) a sei anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In quest’ultimo caso la vittima delle estorsioni - secondo le indagini - è un imprenditore del settore agroalimentare di Foggia che per otto anni avrebbe pagato il pizzo a esponenti di due clan della Società foggiana attraverso tangenti mensili, assunzioni fittizie di personale in azienda e “contributi” per le spese legali di un detenuto.

Il padre di Antonello Francavilla, Mario, detto il “nero”, fu ucciso nel gennaio del 1993 mentre, a bordo di una city car, rientrava a casa. Il delitto avvenne nell’ambito della ‘guerra’ ultratrentennale tra clan mafiosi rivali.

Con il fratello Emiliano e il suocero Roberto Sinesi, 62anni, nome storico della mafia foggiana, è ritenuto al vertice del clan Sinesi-Francavilla, una delle tre batterie della ‘Società Foggiana’.

Gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia indagano insieme con gli investigatori della Squadra mobile della polizia.