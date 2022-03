Spazio, la Soyuz con 3 russi si aggancia alla Stazione spaziale internazionale

La navetta Soyuz MS-21 si è agganciata all'Iss, la Stazione spaziale internazionale. I tre cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov, sono giunti a destinazione dopo un viaggio di poco più di tre ore. Intorno alle 22.30 italiane, dopo le operazioni di controllo, si aprirà il portello, ed i cosmonauti potranno incontrare i colleghi che li attendono a bordo: i connazionali Anton Kaplerov e Pyotr Dubrov della Roscosmos, il tedesco Matthias Maurer dell'Agenzia spaziale europea, l'Esa, e gli americani Raya Chari, Thomas Mashburn, Kayla Barrow e Mark Vande Hei della Nasa.

Nel silenzio dello spazio avviene un incontro che più “in basso” - a migliaia di chilometri sulla Terra - in questo momento è quasi impossibile. I tre astronauti russi infatti, condivideranno, si nutriranno, eseguiranno le operazioni sulla stazione assieme a colleghi tedeschi, e sopratutto americani. Questo fino al 30 marzo, quando una navicella spaziale Soyuz ritornerà come previsto, portando l'astronauta della Nasa Vande Hei, insieme ai russi Dubrov e Shkaplerov sulla Terra. Al loro ritorno, Vande Hei deterrà il record americano per la missione spaziale umana più lunga di 355 giorni.

Il tweet dell'Agenzia spaziale internazionale

"Tre cosmonauti sono attraccati al modulo Prichal della stazione all'interno della nave dell'equipaggio Soyuz MS-21 oggi alle 15:12 ET. Incontreranno l'equipaggio dell'Exp 66 tra circa 2,5 ore"

Nel tweet sull'account ufficiale dell'Iss, non v'è menzione della nazionalità dei protagonisti del viaggio, sono nominati semplicemente "cosmonauti". Lo stesso per gli altri, chiamati "equipaggio", senza distinzione di nazionalità o razza. Dietro questa missione di routine, c'è la speranza che continui la collaborazione tra Russia e Stati Uniti sulla stazione spaziale. Anche perché ci sono collaborazioni miliardarie nelle attività in questo settore in forte crescita, collaborazioni che rendono indispensabile lavorare assieme i big della space economy come la Nasa, la russa Roscosmos e l'Esa.

Differente invece il tweet del capo della Roscosmos, Rogozin, che sottolinea la nazionalità degli astronauti, come succedeva durante la Guerra fredda: "I nostri! Per la prima volta in molti anni, un equipaggio completamente russo". La Soyuz è partita come previsto dalla base di Baikonur in Kazakhstan, nonostante nei giorni scorsi il capo dell'agenzia spaziale russa, Dmitry Rogozin, avesse messo in dubbio il lancio di nuovi astronauti dopo le tensioni internazionali seguite all'invasione dell'Ucraina. Ma così non è stato ed Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov, sono partiti come da programma: era dall'aprile del 2000 - 22 anni fa - che la Soyuz non trasportava in orbita un equipaggio formato esclusivamente da astronauti professionisti russi. Negli ultimi due decenni infatti, si sono sempre alternati equipaggi misti, formati da russi ma anche astronauti di altre nazionalità inclusi americani, europei, sudafricani e giapponesi.

Getty La navicella spaziale Soyuz MS-20 lanciata dal cosmodromo di Baikonur

L'unica eccezione il volo della Soyuz MS-19 dello scorso ottobre, con a bordo un astronauta russo insieme ad un'attrice ed un regista suoi connazionali. La diretta è stata trasmessa online sia dalla Nasa che dall'agenzia spaziale russa, ma solo la prima riportava nel video i loghi di entrambe le agenzie spaziali. Ora c'è attesa per l'atmosfera che si respirerà sulla Iss: a stemperare - forse - le tensioni in orbita, contribuirà anche il compleanno di Matthias Maurer, l'astronauta tedesco dell'Esa che oggi festeggia - al quinto mese della sua prima missione sulla Iss - 52 anni. I tre cosmonauti russi resteranno in orbita per una missione di 6 mesi e mezzo, durante la quale svolgeranno fino a un massimo di 7 passeggiate spaziali.

NASA via Getty Images Astronauta sul braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale