Speranza: domani in Consiglio dei Ministri il cronoprogramma per uscire dallo stato di emergenza

Domani in Consiglio dei Ministri si discuterà come uscire dallo stato di emergenza. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time alla Camera.

“Grazie al green pass abbiamo evitato chiusure come invece accaduto in altri paesi. Domani ci sarà il Cdm che definirà un cronoprogramma di accompagnamento di uscita dallo stato di emergenza che non verrà rinnovato”, ha precisato Speranza.

“Se siamo in una fase nuova è grazie alla campagna di vaccinazione e dobbiamo insistere perché milioni di persone devono fare ancora la prima dose”, ha aggiunto il ministro.

“Il numero di vaccinati nel nostro Paese - ha aggiunto Speranza - è tra i più alti di Europa e dell’intero mondo: il 91,31% delle persone sopra i 12 anni ha avuto una prima dose; l’89,64%degli over-12 ha avuto anche la seconda dose. E proprio ieri Anthony Fauci ha richiamato i risultati importanti ottenuti dall’Italia, ed a stamani siamo a 38.276.576 dosi”.