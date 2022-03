Sport, quando il pugilato unisce. La FPI accoglie la nazionale femminile giovanile ucraina

Sono arrivate ieri sera ad Assisi dopo un lungo viaggio iniziato in Ucraina che, oltre a metterle in salvo, ha ridato loro la speranza concreta di tornare ad allenarsi e poter così partecipare agli europei giovanili in programma dal 12 aprile in Bulgaria.

La Squadra Ucraina si allenerà presso il Centro Nazionale di Pugilato a Santa Maria degli Angeli, Assisi, fino al'11 aprile. Qui, insieme alla Nazionale Youth Italiana, che arriverà tra pochi giorni, potrà ultimare gli allenamenti in vista dei Campionati Europei Youth previsti a Sofia, in Bulgaria, a partire dal 12 aprile. Un training solidale che culminerà in un match ufficiale, utile per testare il grado di preparazione delle giovani e talentuose atlete azzurre e ucraine.

“Noi abbiamo accolto immediatamente l’input del Coni alla solidarietà”, ci racconta al telefono il presidente della FPI, Flavio D’Ambrosi. “Abbiamo colto immediatamente l’occasione dei prossimi campionati europei categoria youth per accogliere queste atlete che, oltre a essere fisicamente in pericolo, non avrebbero avuto alcuna possibilità di allenarsi. Abbiamo offerto ospitalità completa: vitto, alloggio e allenamento nelle strutture sportive insieme alle colleghe italiane".

“Le atlete azzurre coetanee sono contentissime di poter vivere questa esperienza, -ci dice ancora il presidente D’Ambrosi- si sono messe a disposizione per far ambientare le atlete ucraine, hanno voglia di condividere e di supportare le loro colleghe in fuga dalla guerra, aiutarle a ritrovare gli stimoli giusti anche fuori dal loro ambiente”.

Il Centro Nazionale Federale accoglie da sempre le Nazionali straniere ed è un punto di riferimento importante a livello internazionale, ma questa volta l’ospitalità è più sentita che mai.

“Lo sport -conclude D’Ambrosi- deve essere prima di tutto unità e questo noi vogliamo dimostrarlo concretamente. La FPI è solidale con tutti gli atleti e tecnici ucraini che stanno vivendo questo drammatico momento. Lo sport unisce e il Pugilato Italiano è pronto a dare il suo contributo credendo fortemente nella pace e nel rispetto della vita umana”.