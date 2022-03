Stasera Turchia-Italia, la sfida degli sconfitti

E' la partita che nessuno avrebbe voluto giocare. Una partita che servirà solo a riaccendere la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. Quasi una sfida per espiare gli errori che hanno portato gli azzurri a saltare i Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Questa sera, l'Italia sarà in Turchia per una partita amichevole. Gli azzurri arrivano dopo aver perso 1 a 0 con la Macedonia del Nord. La Turchia dopo la (più prevedibile) sconfitta con il Portogallo.

Ancora non sono state diffuse le formazioni, ma è probabile che in campo ci saranno diversi giocatori che non hanno giocato contro la Macedonia, come Zaniolo, Scamacca e Raspadori.

Ad ogni modo è evidente che per tutti la testa è già al futuro. A partire dal ct della Nazionale Roberto Mancini, che contrariamente alla prime voci, sembrerebbe intenzionato a restare alla guida degli azzurri.