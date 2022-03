Stati Uniti, un tornado colpisce l'Iowa: 6 morti, due sono bambini

Sei persone sono rimaste uccise dopo che un tornado ha colpito l'Iowa centrale, danneggiando edifici e abbattendo alberi e linee elettriche. Lo riferiscono i funzionari per la gestione delle emergenze della contea di Madison, precisando che, oltre alle vittime, ci sono almeno altri 4 feriti. Tra le vittime c'erano anche bambini. Il governatore, Kim Reynolds, ha dichiarato lo stato di disastro per la contea, cosa che consente di utilizzare fondi statali per l'assistenza alla popolazione. "I nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalle tempeste mortali che hanno lacerato il nostro Stato", ha detto Reynolds.