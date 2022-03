Sting torna a cantare "Russians" 36 anni dopo per l'Ucraina

L'aveva cantata durante la guerra fredda, nel novembre del 1985, in un mondo ancora spaventato dalla bomba atomica. Sting torna a interpretare la sua "Russians" oggi, pubblicandola su Instagram.

"Ho cantato solo raramente questa canzone nei tanti anni trascorsi da quando è stata scritta - afferma il cantautore britannico nel post - perché non avrei mai pensato che sarebbe stata di nuovo rilevante".

"Ma, alla luce della decisione, sanguinosa e sbagliata, di invadere un vicino pacifico e non minaccioso, la canzone è, ancora una volta, un appello alla nostra comune umanità".

La canzone è per "i coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia e anche per i molti russi che protestano contro questo oltraggio nonostante la minaccia di arresto".

"Noi, tutti noi, amiamo i nostri figli - conclude citando il testo del brano - Fermate la guerra".

L'artista invita poi all’impegno per sostenere la popolazione civile in Ucraina, inviando beni di prima necessità attraverso un magazzino in Polonia.